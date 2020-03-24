اليوم السابع
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بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ 422 والإصابة لـ 8077 حالة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:16 م
بريطانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ 422 والإصابة لـ 8077 حالة كورونا
كتب رامى محيى الدين

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نقلت قناة سكاى نيوز خبرا عاجلا عن وفاة 422 شخصا بفيروس كورونا في بريطانيا وتسجيل 8077 حالة إصابة.

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا  خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

كانت قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك "تسارع كبير للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.

وكان قد قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن وتيرة انتشار جائحة كورونا تتسارع، مع تسجيل ما يزيد على 300 ألف حالة إصابة حتى الآن في أنحاء العالم.

ودعا تيدروس إلى الالتزام السياسي وقال إنه سيخاطب قادة دول مجموعة العشرين هذا الأسبوع وسيطلب منهم العمل معا لتعزيز إنتاج معدات الحماية الحيوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

 

وردا على سؤال بشأن أولمبياد طوكيو 2020 المقرر افتتاحها في 24 يوليو ، قال مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة إنه يعتقد أنه سيتم اتخاذ قرار "قريبا جدا" بشأن مستقبلها.

وقال ريان "كلنا ثقة في أن الحكومة اليابانية واللجنة (الأولمبية الدولية) لن تمضيا قدما في أي دورة ألعاب إذا كانت ستشكل خطورة على الرياضيين والمتفرجين".

 

 


بريطانيا

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