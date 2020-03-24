بدء استخدام دواء الكلوروكين مع مصابى كورونا فى تونس

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أعلن المدير العام للرعاية الصحية الأساسية فى تونس شكرى حمودة، أن أطباء تونسيين شرعوا فى استخدام دواء "الكلوروكين" الخاص بعلاج الملاريا مع أدوية أخرى فى إطار تجارب سريرية لعلاج المصابين بوباء "كورونا" المستجد فى تونس.

وأفاد حمودة، فى تصريح، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة من العلماء والباحثين فى تونس ضبطوا طريقة استخدام "الكلوروكين" مع إضافة أدوية أخرى له فى إطار علاج مرضى وباء فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن إجراء أول التجارب السريرية فى تونس ينطبق مع ما قامت به بلدان متقدمة فى إطار مكافحة "كوفيد 19".

وأوضح أنه يتم إجراء هذه التجارب السريرية بالتنسيق مع المخبر الوطنى لمراقبة الأدوية والمركز الوطنى لليقظة الدوائية والهيئة الوطنية للتقييم والجودة والاعتماد بوزارة الصحة التونسية، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية اقتنت الكميات اللازمة من دواء "الكلوروكين" بفضل الدعم الكامل التى تم توفيره من قبل كل من الصيدلية المركزية والبنك المركزي.

ويأتى إطلاق عدد من الأطباء التونسيين تجارب سريرية باستعمال دواء الكلوروكين، بعد أيام قليلة من إعلان وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي، قرار عدد من الأقسام الطبية فى تونس، استخدام هذا الدواء الخاص بعلاج الملاريا فى علاج مرضى فيروس "كورونا" المستجد.

وكان المكى أفاد فى تصريح سابق بأن وزارتى الصحة والتعليم العالى والبحث العلمى رصدتا اعتمادات مالية بقيمة 5ر2 مليون دينار لتمويل دراسات وبحوث لاختبارات حول استعمال الكلوروكين فى علاج مرضى فيروس "كورونا".