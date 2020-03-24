بدء إجراءات التعقيم للفنادق فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء والجونة

كتبت آمال رسلان

بدأت غرفة المنشأت الفندقية حملة التطهير والتعقيم للفنادق و المنتجعات و المنشآت السياحية بكافة أنواعها في شرم الشيخ بجنوب سيناء و الجونة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لتطبيق الإجراءات و التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واًضح احمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية أن أعمال التعقيم و التطهير شملت جميع الأسطح الملامسة للإنسان بالفنادق و المداخل و المخارج و الممرات وسكن العاملين والنوادى الصحية والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها والمغاسل وغيرها، بالاضافة إلى الاتوبيسات الخاصة لنقل الزائرين و العربيات الكهربائية والحدائق والمتنزهات وأكشاك الأمن بالفنادق.

وأشار ماجد فوزى، رئيس غرفة المنشات الفندقية أن أعمال التطهير والتعقيم في الغردقة و خليج مكادي و سهل حشيش مستمرة دون توقف كما تم البدء في عقد دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع مديريات الصحة الموجوده بكل محافظة لإرشاد العاملين بالفنادق عن طرق مكافحة الفيروس و الوقاية و السلامة.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء فى إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادي بمحافظة الغردقة، مشيرا الي ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفنادق وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، بالإضافة الي اجراء الاختبارات الخاصة بال swab tests بمناطق انتقائية في الفنادق.