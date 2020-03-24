اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:19 ص
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اهتم بأكلهم والجو المحيط.. ازاي تساعد ابنك فى التعليم أون لاين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 ص
اهتم بأكلهم والجو المحيط.. ازاي تساعد ابنك فى التعليم أون لاين
فاطمة ياسر

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بعد قرارات الحكومة إغلاق  المدارس، بسبب انتشار الفيروس التاجي كورونا، وأيضا في ظل تحذيرات الحكومة من التجمعات والتواجد في الأماكن المغلقة، وغلق الأندية والسنيمات، والمحلات والعديد من الأشياء الأخري وذلك تجنبا للتعرض للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، فإنه يلجأ الطلاب للتعليم في المنزل من خلال الانترنت، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " schoolguide" العديد من النصائح التي تسهل عملية التعليم المنزلي، ومنها:

التعليم في المنزل
التعليم في المنزل

 

-في بداية الأمر يجب أن تكون واقعيا وأنت تدرس لأطفال في المنزل، ولذا عليك التخطيط وتحديد الأولويات في المواد التي يمكنك أن تساعد طفلك في دراساتها، مثال إذا كنت أنت من عشاق الرياضيات فأنت يمكنك أن تدرس لطفلك هذه المادة بشكل جيد، دون أن تخلق طقس من التوتر والقلق.

-من أهم النصائح خلق طقس لطيف في المنزل أثناء  القيام بإعطاء طفلك الدرس، فيمكنك القيام بفعل  مدرسة منزلية تحتوي علي مواعيد محددة يوميا للدراسة، ويكون لكل حصة موعد فأنت بهذه الطريقة تساعد طفلك علي تطير نفسه، وأيضا شعوره أنه مازال في المدرسة.

-عليك أن تكون معلما جيدا لأبنائك، عن طريق مذاكرة الدرس الذي ستقوم بتدرسه لطفلك، فأنت بهذه الطريقة تساعد نفسك بشكل كبير في خلق تواصل أسري جيد مع أطفالك.

-وأخيرا يجب علي الآباء الاهتمام بنوعية الطعام الذي يقوم الطفل بتناوله خلال هذه الفترة، ولذا يجب إعطاء الطفل الخضراوات والفواكه بكثرة لأنها  أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

 


التعليم المنزلي

طرق لتعليم الطفل المنزلي

طريقة للتسلية الطفل

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