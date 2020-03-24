انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا

تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

_ التحرير

7 ميدان التحرير اول طلعت حرب

_رمسيس

6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين

_روكسي

2 شارع النادى ميدان روكسي

_ الهرم

54 شارع شكرى عمارات الضباط

_جسر السويس

7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط

_ شبرا الخيمة

شارع 15 مايو امام كريستال عصفور

_الهايكستب

شارع جوزيف تيتو

_الزاوية الحمراء

187 شارع المدارس خلف البنك الأهلى

_شبرا المظلات

11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران

_الحرية

66 طريق الحرية الإسكندرية

لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية

_مصطفى كامل 27 عمارات مساكن الضباط

_دمنهور

ميدان جلال قريطم دوران الاستاد

_العاشر من رمضان

عمارة 155 محل 5 الاردنية خلف البنك الأهلي

_رأس البر

شارع 103 عشة 47

_بنها

1 شارع الأشراف بنها الجديدة

_طنطا

47 امتداد شارع النادى خلف محطة موبيل 360 شارع عمر بن عبد العزيز