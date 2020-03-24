انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا

تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.
_ التحرير
7 ميدان التحرير اول طلعت حرب
_رمسيس
6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين
_روكسي
2 شارع النادى ميدان روكسي
_ الهرم
54 شارع شكرى عمارات الضباط
_جسر السويس
7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط
_ شبرا الخيمة
شارع 15 مايو امام كريستال عصفور
_الهايكستب
شارع جوزيف تيتو
_الزاوية الحمراء
187 شارع المدارس خلف البنك الأهلى
_شبرا المظلات
11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران
_الحرية
66 طريق الحرية الإسكندرية
لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية
_مصطفى كامل 27 عمارات مساكن الضباط
_دمنهور
ميدان جلال قريطم دوران الاستاد
_العاشر من رمضان
عمارة 155 محل 5 الاردنية خلف البنك الأهلي
_رأس البر
شارع 103 عشة 47
_بنها
1 شارع الأشراف بنها الجديدة
_طنطا
47 امتداد شارع النادى خلف محطة موبيل 360 شارع عمر بن عبد العزيز
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