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انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:32 م
انفو جراف.. منافذ الإنتاج الحربى لبيع الكحول والكمامات لمواجهة كورونا انفو جراف

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تطرح وزارة الانتاج الحربى، بداية من اليوم الثلاثاء، عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، وذلك للمشاركة فى جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

 

_ التحرير

7  ميدان التحرير اول طلعت حرب

 

_رمسيس

6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين

 

_روكسي

 2 شارع النادى ميدان روكسي

 

_ الهرم

54 شارع شكرى عمارات الضباط

 

_جسر السويس

7 ش الشيخ محمود ابو العيون مساكن الضباط

 

_ شبرا الخيمة

شارع 15 مايو امام كريستال عصفور

 

_الهايكستب

شارع جوزيف تيتو

 

_الزاوية الحمراء

187 شارع المدارس خلف البنك الأهلى

 

_شبرا المظلات

11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران

 

_الحرية

66 طريق الحرية الإسكندرية

لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية

_مصطفى كامل 27 عمارات مساكن الضباط

 

_دمنهور

ميدان جلال قريطم دوران الاستاد

 

_العاشر من رمضان

عمارة 155 محل 5 الاردنية خلف البنك الأهلي

 

_رأس البر

 شارع 103 عشة 47

 

_بنها

 1 شارع الأشراف بنها الجديدة

 

_طنطا

47  امتداد شارع النادى خلف محطة موبيل 360 شارع عمر بن عبد العزيز

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منتجات الكحول

والكمامات

كورونا

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