انخفاض سعر برميل النفط الكويتى 4.33 دولار ليسجل 26.11 دولار

كتبت- مروة الغول

انخفض سعر برمیل النفط الكویتي 4.33 دولار لیبلغ 26.11 دولار في تداولات یوم أمس الاثنین مقابل 30.44 دولار في تداولات یوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكویتیة.

وعالمیا ارتفعت أسعار النفط قلیلا أمس في حین ھوت أسعار البنزین الأمریكیة أكثر من 30 في المئة إلى مستویات قیاسیة منخفضةمع انحدار الطلب على الوقود جراء القیود العالمیة على حركة السفر لكبح انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد.

وارتفعت أسعار النفط نحو4% اليوم الثلاثاء على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 1.05 دولار للبرميل ما يعادل 3.9% إلى 28.08 دولار للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ما يوازي 5.1% إلى 24.56 دولار.

وكان وزير الطاقة الأمريكى قد أبلغ تلفزيون بلومبرج، أمس الاثنين، أن إقامة تحالف نفطى بين الولايات المتحدة والسعودية، أكبر منتج فى أوبك، هو أحد "الأفكار العديدة العديدة" التي يتداولها صناع السياسات الأمريكيين لكن من غير المؤكد أن يتحول إلى مقترح رسمي.

وقال الوزير دان برويليت "لا أعرف ما الذى سَيُقدم بصورة رسمية، في إطار عملية السياسات العامة." وقال إن قرارا لم يتخذ بشأن "أى شيء من ذلك القبيل.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت يوم الجمعة أن مسئولين من وزارة الطاقة يسعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على السعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول والعمل مع الولايات المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.