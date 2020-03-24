اليوم .. بدء صرف مرتبات عمال غزل المحلة بعد منحهم إجازة بسبب كورونا

الغربية – مصطفى عادل

تبدأ اليوم الثلاثاء، شركة مصر للغزل والنسيج، صرف أجور عمال الشركة وعددهم 14 ألف عامل، بعد قرار مجلس إدارة الشركة بإيقاف العمل بالمصانع الذى بدأ أمس الإثنين ومنح العمال إجازة حتى نهاية الشهر الجارى أو لحين إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور حالتين يشتبه فى إصابتهم بالكورونا.

وحددت شركة مصر للغزل والنسيج، اليوم الثلاثاء، لصرف مرتبات عمال اليومية ومصنع الملابس، والأربعاء لصرف مرتبات قطاع الغزل، والخميس 26مارس لصرف مرتبات باقى قطاعات واقسام الشركة، على أن يكون الصرف بداية من الساعة العاشرة صباحا وذلك عن طريق الأكشاك.

وطالب مجلس إدارة الشركة عمال الشركة باتباع القواعد الصحية وعدم التزاحم حرصا على الصحة والسلامة لجميع ابناء الشركة الاوفياء.

وكان مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج قد قرر ايقاف العمل فى جميع مصانع الشركة بالكامل ومنح عمال الشركه وعددهم 14 ألف عامل اجازه بدايه من اليوم الإثنين وحتى يوم الاربعاء 1 أبريل القادم، أو لحين إشعار أخر للحد من انتشار فيروس كورونا، مع صرف مرتبات العمال والموظفين فى موعدها المحدد.

يأتى ذلك بعد اتصالات اجريت بين المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال، والدكتور احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأوصى الوزير بمنح عمال الشركة إجازه حتى نهاية الشهر الجارى حفاظا على العمال والحد من انتشار فيروس كورونا.

كان هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، أكد أن الوضع مطمئن إلى حد كبير فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا، لافتا أننا أخذنا كافة الاحتياطات من أسبوع ضد فيروس كورونا بتكليف من الحكومة، ولا سيما ان لدينا 209 الاف عامل والأولية لصحة العاملين.