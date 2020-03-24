الهند توسع حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا

قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، اليوم الثلاثاء توسيع حالة الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا.
ألغت السكك الحديدية فى الهند، كل خدمات قطارات الركاب فى البلاد حتى 31 مارس بسبب تفشى فيروس كورونا، وقد أعلنت الهند حظر التجوال فى أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة لمواجهة انتشار وباء كورونا.
تحولت مدينة مومباي الشهيرة في الهند إلى مدينة أشباح لا تظهر فيها أي معالم للحياة بعد أن أعلنت السلطات الهندية حظر التجول في جميع أنحاء البلاد لمدة 14 ساعة يوميا.
قررت السلطات المعنية فى دولة الهند، بالأمس الاثنين إيقاف جميع الرحلات الجوية الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
حذر خبير كبير فى الصحة العامة في الهند من إن بلاده يمكن أن تشهد أسوأ سيناريو لفيروس كورونا في البلد وهو احتمال كئيب للإصابة بنسبة 60% من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة ،ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتوقع بالهند إلى 800 مليون شخص.
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