الهند توسع حالة الإغلاق الكامل بسبب كورونا ليشمل 32 مقاطعة وإقليما اتحاديا

حذر خبير كبير فى الصحة العامة في الهند من إن بلاده يمكن أن تشهد أسوأ سيناريو لفيروس كورونا في البلد وهو احتمال كئيب للإصابة بنسبة 60% من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة ،ليصل عدد المصابين بفيروس كورونا المتوقع بالهند إلى 800 مليون شخص.