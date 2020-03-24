النقل العام تعلن تشغيل خطوطها من 6.30 صباحا حتى 6 مساء خلال فترة حظر التجوال

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه فى إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال ابتداء من غد الأربعاء، سيتم تعديل مواعيد تشغيل جميع خطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى لتبدأ يوميا من الساعة 6.30 صباحا حتى الساعة 6 مساء، طوال فترة سريان قرار حظر التجوال .

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تعديل مواعيد التشغيل يأتى بالتزامن مع زيادة اعداد الاتوبيسات فى الخطوط المزدحمة لمنع التجمعات وتخفيف الازدحام للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.