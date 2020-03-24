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بسبب حظر التجول..

النائب العام يلغى الفترة المسائية بالنيابة ويعلق العمل بنيابات المرور

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:26 م
النائب العام يلغى الفترة المسائية بالنيابة ويعلق العمل بنيابات المرور المستشار حمادة الصاوى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم

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أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ونص القرار على:

أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل فى الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.

ثانيًا: تخفيف أعداد أعضاء وموظفى النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحلات المرضية والأسرية المشار إليها فى قرار رئيس الوزراء.

ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

رابعًا: مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به فى ضوء ما سبق التوجيه به بتاريخ 20 مارس.

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حظر التجول

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