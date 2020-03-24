النائب العام يلغى الفترة المسائية بالنيابة ويعلق العمل بنيابات المرور

كتب إبراهيم قاسم

أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تنظيم العمل بالنيابات، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بحظر حركة المواطنين بالطرق العامة من الساعة 7 مساءًا وحتى الساعة 6 مساءً اعتبارًا من غدا الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

ونص القرار على:

أولا: إلغاء أعمال الفترة المسائية بالنيابة العامة بكافة أنحاء الجمهورية مع استمرار العمل فى الفترة الصباحية حتى الساعة الخامسة مساءا بحد أقصى.

ثانيًا: تخفيف أعداد أعضاء وموظفى النيابات المتواجدين لتسير العمل مع مراعاة الحلات المرضية والأسرية المشار إليها فى قرار رئيس الوزراء.

ثالثا: تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية مؤقتًا، وإحالة كافة أعمالها للنيابات الكلية التابعة لها.

رابعًا: مراعاة أعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 والقرارات المتعلقة به فى ضوء ما سبق التوجيه به بتاريخ 20 مارس.