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المواعيد الجديدة لحركة القطارات بعد تطبيق الحظر.. وإلغاء 50%؜ من الرحلات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:42 م
المواعيد الجديدة لحركة القطارات بعد تطبيق الحظر.. وإلغاء 50%؜ من الرحلات قطارات
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد إجراء تعديلات فى مواعيد القطارات ابتداء من الغد الأربعاء مع أول أيام تطبيق الحظر على كافة خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية مع إلغاء تشغيل أكثر من 50% من رحلات القطارات لتعارضها مع الحظر.

 

وأعدت هيئة السكة الحديد جداول جديدة لتشغيل القطارات شملت قيام آخر قطار على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الساعة الرابعة عصرًا بحيث يصل الإسكندرية أو يصل القاهرة بالنسبة للقادم من الإسكندرية قبل 7 مساء.

 

كما قررت هيئة السكة الحديد قيام آخر قطار من القاهرة إلى الصعيد الساعة الواحدة ظهرا بحيث يكون آخر رحلة تقوم من القاهرة نهايتها أسيوط، بحيث لا تتحرك أى قطارات على خطوط السكة الحديد فى فترة حظر التجوال

 

 كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

 

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، أن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

 

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 الاف جنيها وتصل للحبس. 

 

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