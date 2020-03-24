المفوضية الأوروبية: المجرمون يستغلون الأزمة العالمية ويبيعون أدوية مزيفة

كتبت: هناء أبو العز

قالت أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن بعض المجرمين يستغلون الأوقات العصيبة التى تمر بها دول العالم، وأوقات الإصابة بفيروس كورونا، وينشرون من خلال جرائم سيبرانية أدوية مزيفة يتم بيعها للمواطنين، المتلهفين لأى علاج قد يتم إيهامهم به.

وأضافت فون ديرلاين على حسابها الرسمى بموقع تويتر، تواصلها مع مكتب يوروبول لمواجهة هذه الجرائم التى تتزايد خلال الفترة الأخيرة، وحماية المواطنين، للعمل على إبقاء الأدوية المزيفة بعيدة عن المواطن فى كل العالم الأوروبى.

وتعد يروبول هي وكالة تطبيق القانون الأوربية، وظيفتها حفظ الأمن في أوروبا عن طريق تقديم الدعم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في مجالات مكافحة الجرائم الدولية الكبيرة والإرهاب.

تمتلك الوكالة أكثر من 700 موظف في مقرها الرئيسي الكائن في لاهاي في هولندا، وهي تعمل بشكل وثيق مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوربي ودول من خارج الاتحاد كأستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج.

لا يمتلك ضباط اليوروبول صلاحيات مباشرة للإيقاف والاعتقال ولكنهم يقومون بدعم ضباط الأمن العاديين بالقيام بمهام جمع المعلومات وتحليلها وتوزيعها إضافة لتنسيق المهمات المشتركة، وتستفيد أجهزة الأمن المستقلة لدول الاتحاد بدورها من خدمات الوكالة الاستخباراتية لتجنب وقوع الجرائم وللتحقيق فيها في حال وقوعها ولتعقب وإلقاء القبض على مرتكبيها.