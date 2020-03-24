اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:00 م
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تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة..

المصرية للاتصالات تعلن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:07 م
المصرية للاتصالات تعلن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم الثلاثاء، عن تعديل مواعيد العمل بفروع الشركة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من الغد الأربعاء 25 مارس 2020 وحتى انتهاء فترة الحظر، بحيث يبدأ العمل في الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
 
وأفادت الشركة أن المواعيد الجديدة ستسري من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، على أن يكون يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، يأتي هذا القرار تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية الجديدة التي أعلن عنها مجلس الوزراء اليوم لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
 
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات كانت قد بدأت في تطبيق إجراءات وقائية صارمة في جميع مراكز المبيعات وخدمة العملاء، بما يضمن سلامة موظفيها وسلامة العملاء المترددين على هذه المراكز، من أهمها عدم تكدس العملاء، عبر توفير أماكن انتظار خارجية جيدة التهوية وضمان عدم وجود عملاء داخل الفرع سوى من يتم التعامل معهم من قبل موظفي المبيعات، فضلًا عن توفير وسائل الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
 
و كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع عدد مشتركي التليفون الأرضي في مصر إلى 8.99 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2019 مقارنة بـ 8.72 مليون اشتراك في أكتوبر 2019 و8.12 في نوفمبر 2018 ، فيما ارتفع إجمالي سعة السنترالات إلى 24.63 مليون خط في نوفمبر 2019 و 24.22 مليون خط في أكتوبر 2019 و 18.79 مليون حط في نوفمبر 2018.  
 
ووفقا لتقرير الوزارة فقد بلغ معدل انتشار الهاتف الثابت إلى 7.72% في نوفمبر 2019 مقارنة ب 7.702 في أكتوبر 2019 و 7.61 في نوفمبر 2018،  ووصلت اعداد السنترالات إلى 1511 في نوفمبر 2019 مقارنة ب 1507 في أكتوبر 2019 و 1517 في نوفمبر 2018. 
 
 

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