اليوم السابع
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المرور يعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:22 م
المرور يعيد فتح كوبرى الجيزة المعدنى بعد انتهاء أعمال التطوير وسط انتشار الخدمات كوبرى - أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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أعادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة ،فتح  كوبرى الجيزة المعدنى بعد الانتهاء من إجراء أعمال إصلاحات أستمرت لمدة 4 أيام، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالكوبرى ورفع كفاءة طبقة ( الإيبوكسى ) أعلى الكوبرى ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 

وكانت الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت الكوبرى بشكل جزئى لمدة 4 أيام ، على أن يتم العمل ، على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور،و تم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال .

 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع مختلف الجهات المعنية بوضع اللوحات الإرشادية ونشر اللجان المرورية لإرشاد المارة وقائدى المركبات بمحيط مناطق العمل.

 

وعززت، اليوم الثلاثاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
 
 
 

 


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