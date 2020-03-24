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المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:00 ص
المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد الشبورة -
كتب عبد الرحمن سيد

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شكلت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ، وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

كما حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيتم  الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصا على سلامة المواطنين.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح ، ويشهد الوجه البحرى أيضا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة  والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا  بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.


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