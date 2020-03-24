اليوم السابع
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المتحدث باسم الحكومة: قرار حظر التجول قد يمتد لأكثر من أسبوعين

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:15 م
المتحدث باسم الحكومة: قرار حظر التجول قد يمتد لأكثر من أسبوعين المتحدث باسم الحكومة
ماجد تمراز

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن السبب في إصدار حزمة من القرارات المتعلقة بحظر التجوال وغلق المحلات، هو اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا المتسجد، واستهدفت القرارت تقييد الحركة بعد السابعة مساءا، لمنح الناس الفرصة للتواجد في منازلهم وهذا ما نصحت به منظمة الصحة العالمية، حيث أن العزل المنزلي بمثابة خطوة هجومية ضد الفيرس وليست دفاعية.

وأضاف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، أن هناك دول لديها منظومة صحية ممتازة ولكنها انهارت بسبب عدم قدرتها على استيعاب عدد الحالات المصابة بالفيروس المُستجد، مشيرا أن هذه القرارت لمدة أسبوعين ووارد بعد مرور أسبوعين أن يتم تجديد المدة بنفس الإجراءات، وأيضاً من الوارد أن يتم اتخاذ إجراءات أكثر قسوة خلال الأسبوعين أو بعد انقضائهما.

وأوضح المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أن تقييد الحركة لمجابهة فيروس كورونا، واذا قرر الشعب الالتزام بالقرارات خلال الأسبوعين القادمين، سيتم محاصرة الفيروس، لذلك لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات العامة لمواجهة الفيروس، ومنع التواجد في أماكن مزدحمة أو مغلقة، مشيرا إلى أن وسائل المواصلات ستتوقف تماما بحلول الساعة السابعة من كل يوم خلال الأسبوعين.


كورونا

فيروس كورونا

مجلس الوزراء

الحكومه

نادر سعد

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