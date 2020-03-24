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الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:31 ص
الكويت تعلن شفاء 9 حالات جديدة من مصابى كورونا وزير الصحة الكويتى باسل الصباح
وكالات

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أعلن وزير الصحة الكويتى، باسل الصباح، اليوم الثلاثاء، عن شفاء 9 حالات جديدة من مصابى كورونا، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 39 شخصا. وقال الصباح إن المتعافين من الفيروس هم كويتى و8 كويتيات، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وأشار إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هؤلاء الأشخاص التسعة من الفيروس.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

 

 


الكويت

باسل الصباح

كورونا

كورونا فى الكويت

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