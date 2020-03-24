وشددت على أن وزارة الداخلية الكويتية، لن تتهاون مع أي شخص لا يلتزم بالقرار الصادر بشأن حظر التجول الجزئي في الكويت.

يذكر أن الكويت فرضت حظر تجول جزئي، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، وحتى الرابعة فجرا ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).