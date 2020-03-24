اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

من العمالة غير المنتظمة..

القوى العاملة: 130 ألف عامل سجلوا بياناتهم إلكترونيا لصرف منح اجتماعية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:37 م
القوى العاملة: 130 ألف عامل سجلوا بياناتهم إلكترونيا لصرف منح اجتماعية وزير القوى العاملة
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك أكثر من 130 ألف شخص من أصحاب العمالة غير المنتظمة سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة ليتم صرف منح اجتماعية لهم.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن هناك 120 ألف عامل بالقوى العاملة تم تسجيل بيناتهم عبر الموقع الالكترونى.
 
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن التعنت مع العاملين في القطاع الخاص تغير وأصبحت الاستجابات سريعة من أصحاب الأعمال والبعض أعطى إجازة بكامل الأجر والبعض اتخذ إجراءات احترازية.
 
وكانت وزارة القوى العاملة قامت بتسليم مديريات القوي العاملة التابعة لها بجميع المحافظات وسائل  التطهير والتعقيم اللازمة لكل مديرية، وتتمثل فى: جهاز التطهير، والكمامات الطبية المطابقة للمواصفات العالمية، والقفازات الطبية، وزى التطهير، و 200 كيلو جرام من الكلور لكل مديرية لاستخدامها من قبل القائمين بالتطهير والتعقيم  .

يأتي ذلك فى إطار توجيه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا .

وقامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالإشراف على تعقيم وتطهير المصانع الواقعة في نطاق  كل محافظة، وكذا الإشراف على تعليق اللوحات الإرشادية والتي تعمل على توعية العمال بالطرق المختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، فضلا عن أساليب انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الشخص السليم سواء عن طريق اللمس أو السعال أو العطس .

 

القوى العاملة

والقفازات الطبية

وزي التطهير

محمد سعفان

العمالة غير المنتظمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الخبثاء اعداء مساعدة المصرين

كيف يا سيادة الوزير توصيل هذه المنحة للبسطاء اللي لا يعرفون غير الاتصال بالتليفون ؟؟

ارجو من الاجهزة المعنية تكون وضحة لتوصيل هذه المنحة للبسطاء .. المفروض تخصيص تليفونات شكاوي مجلس الوزراء لتلقي اتصال المواطنين البسطاء لتعريفهم طريقة الحصول علي هذه المنحة .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة