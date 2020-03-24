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"القوى العاملة" بسوهاج تنهى إجراءات منحة العمالة غير المنتظمة لـ3868 عاملا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:28 ص
"القوى العاملة" بسوهاج تنهى إجراءات منحة العمالة غير المنتظمة لـ3868 عاملا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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أنهت مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إجراءات المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بسوهاج، وذلك لـ 3868 عاملا غير منتظم بإجمالى مبلغ مليون وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف جنيه، تستحق الصرف من يوم 29 مارس الحالى، وحتى 27 أبريل القادم، ويتم صرفها من أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية.

 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث قرر وزير القوى العاملة صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم، مستفيد ومسجل فى إدارات العمالة غير المنتظمة، وبرعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

 

أما بالنسبة للعمالة غير المنتظمة وغير المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة، فإن وزارة القوى العاملة خصصت موقعها الإلكترونى للتسجيل عليه، حيث يمكن لكل عامل غير منتظم وغير مؤمن عليه تسجيل بياناته على الموقع الرسمى للوزارة.


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