القوات المسلحة توفر المطهرات والسلع للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية

كتب زكى القاضى

بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة فى تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصرى فى مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التى تلبى الإحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفى هذا الإطار إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تفقد الفريق محمد فريد ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش ، لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم والتى تم إعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية .

وفى سياق متصل أصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع إلى السوق المحلى حيث

تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التى تٌستخدم فى أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التى تلبى مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك فى إطار القضاء على الممارسات الإحتكارية.