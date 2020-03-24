اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:32 م
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بالتعاون مع وزارة الداخلية

القوات المسلحة تقضى على 513 مزرعة خشخاش على مساحة 416 فدان فى سيناء

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:06 م
القوات المسلحة تقضى على 513 مزرعة خشخاش على مساحة 416 فدان فى سيناء القوات المسلحة المصرية

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فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأميـن الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصرى من مخاطر الإدمان وتضييق الخناق على زارعى ومروجى تلك السموم , نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخـدرة بمناطق وسط وجنوب سيناء.

 

شارك في تنفيذ الحملة عناصر من قوات حرس الحدود وقوات انفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني والشرطة المدنية ، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية لاكتشاف وإزالة مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندي بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظـراً لطبيعتهـا الطبوغرافية بكل من أودية سانت كاترين والندية والآخضر والآبار ومطاخة وسلاف ومعين ووادى فيران وسهب وسعال ووادي الشيخ .

 

وأسفرت نتائج الحملة عن إكتشاف وتدمير عدد (43) مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالي مساحة (32) فدان , و عدد (513) مزرعه لنبات الخشخاش بإجمالي (416) فدان كما تم ضبط (28) طن ونصف  من مادة البانجو المخدرة و عدد (554) كيلوجرام لبذور البانجو، وضبط (408) كيلو جرام من بذور الخشخاش , و (49) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة و (479) كيلوجرام  من بودرة الحشيش المخدرة , ضبط 9 مصنع لصناعة وتدوير الحشيش يحتوى على (4) ميزان حساس لقياس أوزان المواد المخدرة  , و (7) مكبس حشيش , و (77) فورمه حشيش و (41) كيلو جرام شمع    و (4) ماكينة فرم حشيش ، وضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين .

 

يأتي ذلك بالتزامن مع احكام السيطرة  لقوات حرس الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة مما أسفر عن ضبط كميات هائلة من العقاقير والمواد المخدرة واحباط دخولها الي مصر، وما يمثله ذلك من تهديد بالغ الخطورة علي أمن وسلامة أبناء الشعب المصرى  .

القوات المسلحة تقضى على مزارع مخدرات بسيناء
القوات المسلحة تقضى على مزارع مخدرات بسيناء

 


القوات المسلحه

الجيش المصرى

زراعه مخدرات

الجيش المصري

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