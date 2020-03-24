القبض على أستاذ بجامعة المنوفية أثناء تعاطيه المخدرات داخل سيارته

المنوفية- محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز شرطة قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من القبض على أستاد مساعد بكلية جامعة المنوفية المنوفية أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، ف. أ 44 عاما أستاد مساعد بكلية جامعة المنوفية المنوفية أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات



وكان أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل كون تشكيل عصابى مع محبوس لشراء السيارات المسروقة فى المنوفية،أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، بالاشتراكمع الإدارة العامة للمرور، من ضبط عاطل بالاشتراك محبوس تشكيل عصابى لشراء السيارات "فان" المبلغ بسرقتها وإصطناع أوراق وفواتير شراء لتلك السيارات لإعادة بيعها مرة أخرى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد من أنه فى ضوء ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم سرقة السيارات وضبط التشكيلات العصابية القائمة عليها، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصان لهما معلومات جنائية، أحدهما محبوس على ذمة إحدى القضايا– مقيمان بمحافظة المنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى شراء السيارات "فان" المتحصلة من وقائع سرقات "بمبالغ زهيدة" وقيامهما بكشط أرقام الشاسيهات وإستبدالها بأرقام أخرى وإصطناع أوراق وفواتير شراء لها منسوب صدورها لشركات إنتاجها، لإعادة ترخيصها بأسماء مواطنين "حسنى النية" وإعادة بيعها.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم، و تم إستهداف المتهم الآخر بعدة أكمنة أسفرت عن ضبطه.



