كانت السفارة العراقية بالقاهرة استنادا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، تسيير أولى الرحلات الإستثنائية، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر الشقيقة إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية .