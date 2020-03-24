بغداد (أ ش أ)

غادرت أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية الإستثنائية مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، مُتجهة إلى العاصمة بغداد، على متنها نحو (263) مواطنا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية العالقين فى مصر، ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمى، إشادته بالتعاون والتنسيق المستمر مع السلطات المصرية، وسرعة إستجابتها لتسيير هذه الرحلات الجوية، مشيرا إلى أنه تم التحضير أيضا لتسيير رحلة جوية إستثنائية أخرى غد الأربعاء .

كانت السفارة العراقية بالقاهرة استنادا لموافقة لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020، قد أعلنت عزمها وبالتنسيق مع خلية الأزمة المشكّلة، في وزارة الخارجية العراقية وباقي الوزارت المعنية ومكتب الخطوط الجوية العراقية في القاهرة، وتزامنا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا الأخيرة، تسيير أولى الرحلات الإستثنائية، لعودة المواطنين العراقيين من المرضى والأفواج السياحية العالقين في مصر الشقيقة إلى بغداد، بعد التعاون مع السلطات المصرية .

يشتر إلى أن مصادر إعلامية، أفادت اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 27 والحالات التى تماثلت للشفاء إلى 75، وأعلنت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى النجف، فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيدانى، عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، بالعراق.

وقال العيدانى فى بيان مقتضب: "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة البصرة، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين، عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى مناطق الرصافة والبصرة وديالى.

وفيما أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا فى أربيل، وقررت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - فرض حجر صحى على بلدة دربنديخان فى محافظة السليمانية بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.