العراق: تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع حالات وفاة

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة جراء فيروس "كورونا "المستجد (كوفيد-19)، وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مختبرات الصحة شخصت فى جانب الرصافة حالتين وفى مدينة الطب حالة واحدة وفى محافظة البصرة 11 حالة ونينوى أربع حالات وكربلاء ثلاث حالات و ديالى حالة واحدة والنجف 13 حالة والسليمانية 8 حالات وأربيل ست حالات وأخيرا فى محافظة دهوك حالة واحدة.

وأضافت: "تم تسجيل أربع وفيات جديدة (اثنان فى كربلاء وواحدة فى نينوى والرابعة فى السليمانية)، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 فى السليمانية وحالة واحدة فى الكرخ والبصرة وحالتين فى النجف)".

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.

فى سياق متصل، أعلن مدير عام صحة المثنى عون هانى وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 83 عاماً -هو أحد الملامسين للحالات المؤكدة- بعد أن وصل بحالة حرجة إلى مستشفى الحسين التعليمى فى "السماوة" مساء أمس.

أفادت مصادر إعلامية اليوم بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى العراق إلى 27 والحالات التى تماثلت للشفاء إلى 75، وأعلنت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى النجف، فيما أعلن محافظ البصرة أسعد العيدانى، عن تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا فى المحافظة، بالعراق.

وقال العيدانى فى بيان مقتضب: "تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى محافظة البصرة، وتم نقل المصابين إلى الحجر الصحي".