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العراق.. تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى النجف

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:59 م
العراق.. تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى النجف فيروس كورونا - ارشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة العراق، اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى النجف، فيما أعلن محافظ البصرة اسعد العيدانى، عن تسجيل 11 اصابة بفيروس كورونا في المحافظة، بالعراق.

وقال العيداني في بيان مقتضب تابعته إنه "تم تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة البصرة".

 واضاف انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الاثنين عن تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك فى مناطق الرصافة والبصرة وديالى.

وفيما أعلنت وزارة الصحة فى إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا فى أربيل، وقررت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - فرض حجر صحي على بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية بعد تسجيل إصابات متزايدة بفيروس كورونا.

وطالب وزير الصحة سامان البرزنجي من السكان المحليين ملازمة بيوتهم، مؤكدا أن المدينة بحاجة إلى حجر صحي بالكامل، لوضع حد لانتشار فيروس كورونا فيها.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق من مساء أمس الأحد تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد جميعها في محافظة السليمانية، اثنتان في مركز المحافظة وسبع في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء جمجمال.


كورونا

فيروس كورونا

العراق

اخبار العراق

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