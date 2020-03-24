اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:15 م
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العثور على 60 جثة لمهاجرين غير شرعيين داخل شاحنة شمال موزمبيق

الثلاثاء، 24 مارس 2020 04:00 م
العثور على 60 جثة لمهاجرين غير شرعيين داخل شاحنة شمال موزمبيق مهاجرين غير شرعيين ـ صورة أرشيفية
مابوتو (أ ش أ)

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أفادت وسائل إعلام فى موزمبيق بأن السلطات في البلاد عثرت على أكثر من ستين مهاجراً غير شرعى، يُعتقد أنهم من إثيوبيا، مقتولين فى شاحنة بضائع بإقليم "تيتى" شمال غربى البلاد، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الشاحنة دخلت موزمبيق من مالاوي ، وتم إيقافها في وقت مبكر اليوم بإحدى نقاط التفتيش بمدينة "مواتيز " بإقليم "تيتي " شمال موزمبيق.

وأضافت أن السلطات شككت في محتويات الشاحنة ، وأمرت السائق بفتحها ، حيث عثر على أكثر من ستين قتيلاً و 14 ناجياً آخرين . 

وقال مسؤولون في موزمبيق إن المهاجرين لقوا حتفهم بسبب نقص الأوكسجين، فيما اعترف سائق الشاحنة بأن سيارته استأجرت لتهريب المهاجرين من مالاوي إلى موزمبيق.

يذكر أن  وزير الصحة فى موزمبيق، أعلن أول أمس عن تسجيل الحالة الأولى فى البلاد بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، لتصبح الدولة الثالثة الناطقة باللغة الفرنسية تضرر من هذا الفيروس، وفقا لحساب منظمة الصحة العالمية فى القارة السمراء على تويتر.

وبحسب منظمة الصحة، فإن وشركاء الصحة ينفذون بالفعل تدابير وقائية لتجنب انتشار الفيروس.

وسابقا  أعلنت حكومة موزمبيق تعليق إصدار تأشيرات جديدة دخول إلى أراضيها لمواطنين من الصين بسبب فيروس كورونا، الذى أودى بحياة الكثيريين من الأشخاص ، وقالت "هيلينا خيدا" الناطقة الرسمية باسم الحكومة الموزمبيقية - في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لمجلس الوزراء - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) يناير الماضى، إن مجلس الوزراء الموزمبيقي قرر تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الصينيين بسبب فيروس كورونا.. موضحة أن هذا الإجراء الوقائي يهدف إلى منع دخول الفيروس للبلاد.

وأوضحت "خيدا" أنه لنفس الغرض، تم أيضا تعليق اصدار تأشيرات دخول لمواطني موزمبيق والذين يرغبون في التوجه إلى الصين وذلك لحين عودة الوضع لطبيعته.

 


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