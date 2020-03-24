اليوم السابع
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الصليب الأحمر الدولى يبدى استعداده لمساعدة سوريا فى مكافحة تفشى كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:58 ص
الصليب الأحمر الدولى يبدى استعداده لمساعدة سوريا فى مكافحة تفشى كورونا فريق طبى لمكافحة كورونا
وكالات الأنباء

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تتخذ تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد فى مخيم الهول للاجئين السوريين، وهى مستعدة لتقديم المساعدة فى أجزاء أخرى من سوريا، وقالت روث هيذرنكتون في تصريحات صحفية لـ"نوفوستى" الروسية:"يواصل مستشفانا الميداني العمل في مخيم الهول(شمال شرقي سوريا)، وبدأ فريقنا في اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من انتشار الفيروس".

وأضافت هيذرنكتون، حسبما نقلت "روسيا اليوم" "اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتقديم الدعم الممكن لمراكز الحجر الصحي ومراكز الطوارئ في سوريا، فضلا عن دعم مختلف التدابير الوقائية ضد COVID-19".

وبحسب نوفوستي، فرضت إدارة مخيم الهول بالفعل قيودا على الحركة وإجراءات أخرى للحد من تجمعات اللاجئين.

وتحافظ اللجنة الدولية للصليب على اتصالات وثيقة مع المنظمات الصحية الدولية والسلطات الصحية في سوريا، ولديها إمدادات محلية لمساعدة جمعية الهلال الأحمر العربي السوري (SARC) في تطهير الأماكن العامة وتوفير المعدات الوقائية للعاملين الطبيين والمتطوعين في أجزاء أخرى من البلاد.

وكانت وزارة الصحة السورية، أكدت أن جميع التحاليل المخبرية للحالات المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد التي أجريت في المخبر المرجعي خلال الساعات الـ 24 الماضية كانت سلبية أي لم تسجل أي إصابات جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، ووفق تصريح للمكتب الإعلامي فيها أكدت الوزارة التزامها بالإعلان عن أي إصابة فور تأكيدها داعية للالتزام بالتعليمات الحكومية وتجنب الأماكن المزدحمة ومخالطة المرضى واتباع السلوكيات الصحية وقواعد النظافة العامة والإجراءات الاحترازية تجنباً للإصابة بفيروس كوفيد 19.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس تسجيل أول حالة اصابة بالفيروس لفتاة عشرينية قادمة من خارج البلاد.

الصليب الاحمر

سوريا

كورونا

فيروس كورونا

مخيم الهول

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