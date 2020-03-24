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الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا فى المناطق الشعبية والعشوائيات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:14 م
الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا فى المناطق الشعبية والعشوائيات كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء عن الخريطة الجغرافية للإصابات بفيروس كورونا حول البلاد، مبينة أن أغلب تلك الإصابات تم رصدها فى المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن، جاء ذلك بحسب ما نشرته شبكة روسيا اليوم، وكانت أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، تشخيص 50 إصابة جديدة، وأربع حالات وفاة جراء فيروس "كورونا "المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - فى بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن مختبرات الصحة شخصت فى جانب الرصافة حالتين وفى مدينة الطب حالة واحدة وفى محافظة البصرة 11 حالة ونينوى أربع حالات وكربلاء ثلاث حالات و ديالى حالة واحدة والنجف 13 حالة والسليمانية 8 حالات وأربيل ست حالات وأخيرا فى محافظة دهوك حالة واحدة.

وأضافت: "تم تسجيل أربع وفيات جديدة (اثنان فى كربلاء وواحدة فى نينوى والرابعة فى السليمانية)، كما تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة (9 فى السليمانية وحالة واحدة فى الكرخ والبصرة وحالتين فى النجف)".
 
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بأوامر لجنة الأمر الديوانى رقم 55 لسنة 2020 وتطبيق توجيهات الوزارة للوقاية الشخصية والمجتمعية، مشددة على محاسبة المخالفين من قبل الجهات المعنية.
 
فى سياق متصل، أعلن مدير عام صحة المثنى عون هانى وفاة مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 83 عاماً -هو أحد الملامسين للحالات المؤكدة- بعد أن وصل بحالة حرجة إلى مستشفى الحسين التعليمى فى "السماوة" مساء أمس.

كورونا

العراق

وباء كورونا

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