"الصحة العالمية" لمواطنى الدول العربية: اتبعوا إرشادات حكومتكم والتزموا بيوتكم

كتب محمد شعلان

حذرت منظمة الصحة العالمية، من الأوضاع الصحية في الوطن العربي مع تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم، ووجهت المنظمة العالمية نداء إلى مواطني الدول العربية تطالبهم فيه باتباع إرشادات حكومتهم، ونشرت المنظمة آخر نسب لعدد الإصابات وضمنها دول عربية وعلقت قائلة: "الوضع غير صار في الوطن العربي.. يجب على كل مواطن اتباع الإرشادات حكومته ويجب الالتزام بالبيت وعدم التهاون مع هذه المحنة".

الوضع غير صار في الوطن العربي...

يجب علي كل مواطن اتباع الإرشادات حكومته ويجب الالتزام بالبيت وعدم التهاون مع هذه المحنه pic.twitter.com/BvGfTmh9LC — منظمه الصحه العالميه World Health Organization (@WHOAR1) March 24, 2020

وشملت القائمة التي نشرتها منظمة الصحة العالمية الكثير من دول العالم وظهرت منها بعض النسب في الدول العربية التالية: لبنان 267 والعراق 266 والجزائر 230 والامارات 198، والكويت 189، والمغرب 143، والأردن 127.

وفي وقت سابق، نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، حول أبرز المعلومات عن رقم الواتس آب المخصص من منظمة الصحة العالمية لعرض المعلومات المختلفة عن فيروس كورونا المستجد والرقم هو 41798931892.

وأوضح الإنفوجراف، أنه يتم إرسال رقم أو رمز تعبيري للحصول على المعلومات ومنها إرسال رقم 1 للوصول لأحدث الأرقام وإرسال رقم 2 للوصول لنصائح الوقاية ورقم 3 للإجابة عن الأسئلة ورقم 4 لمعرفة المفاهيم المغلوطة، ورقم 5 لمعرفة نصائح السفر .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مؤخرا، لمتابعة التداعيات الاقتصادية على قطاع السياحة بعد ظهور فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية.

وفى مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضررًا، مؤكدًا على أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.