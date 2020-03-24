اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:46 م
خالد صلاح
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الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:01 م
الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 50 حالة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4 حالات كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الثلاثاء ،عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 248 حالة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، بريطانيا، السعودية، اليمن، تونس، جنوب أفريقيا، بلجيكا، كوريا الجنوبية، بلغاريا، فرنسا، التشيك، أستراليا، لبنان، كينيا، المالديف، السودان، إيران، إيرلندا، المغرب، باكستان، السويد وشخصين من كل من إيطاليا، مصر، الإمارات، أسبانيا، هولندا، الأردن والفلبين ،وثلاثة أشخاص من كل من الولايات المتحدة الأمريكية، بنغلاديش وفلسطين وستة أشخاص من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
 
كما أعلنت الوزارة شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث أوضحت في بيان لها أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من باكستان وشخصا من بنغلاديش وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45.
 
وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.
 
كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.
 

الامارات

الصحه الاماراتيه

كورونا

فيروس كورونا

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