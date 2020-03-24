السياحة تتفق مع الرى على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص .. اعرف التفاصيل

كتبت آمال رسلان

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية، الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لمناقشة إجراءات التراخيص الخاصة بالمراكب والمطاعم السياحية تيسيرا وتسهيلا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن هذا الاجتماع يأتى في ضوء قرارات اللجنة الوزارية لتسهيل الإجراءات وضمان السلامة والحفاظ على مستحقات الدولة، وتم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارتين للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتوفيق الأوضاع بما يحقق الصالح العام.

وتم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحي خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهة الدولة لأزمة الكورونا.

ومن ناحيته، استعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى تطوير متحف النيل بأسوان وتحويله لمركز ثقافى إفريقى طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على دراسة إدراجه على خريطة البرامج السياحية، وكذلك تنظيم رحلات نهرية لمتحف علوم المياة وحدائق الرى بالقناطر فى ضوء ما تم إنجازه من تأهيل وتطوير لها، وكذلك التنسيق مع الشركات والمطاعم السياحية لوضع خطه ترويج لها .

وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد اجتمع بوفد من الادارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور السيد عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة علي المنشات السياحية والفندقية، والسيد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.

وأوضح عبد الفتاح العاصي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشات الفندقية القائمة علي تصاريح الحماية المدنية والعمل علي سرعة وتسهيل إصدارها، بالإضافة الي إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من اخطار الحريق.