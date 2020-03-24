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السكة الحديد والمترو: إيقاف حركة القطارات خلال حظر التجوال والتطبيق من الغد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:16 م
السكة الحديد والمترو: إيقاف حركة القطارات خلال حظر التجوال والتطبيق من الغد السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكدت هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لتشغيل مترو الانفاق، إلتزامهما بإيقاف حركة القطارات بالمرفقين خلال فترة حظر التجوال ابتداء من غد الأربعاء وطوال فترة سريان قرار حظر التجوال تنفيذ لقرار رئيس الوزراء.
 
وأعلنت شركة المترو أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة ستبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى السادسة مساء نفس اليوم بالخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من اليوم.
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  أعلن فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بداية من صباح غدا الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدا أن هناك قرارات أكثر شده سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 الاف جنيها وتصل للحبس. 

 


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المترو

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