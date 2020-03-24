السفارة الأردنية فى مصر تنشر آلية جديدة للحوالات المالية

أ ش أ

أعلنت سفارة المملكة الأردنية فى القاهرة، آلية جديدة تبناها البنك المركزى الأردنى، لإرسال الحوالات المالية الخارجية بالطرق الإلكترونية، الأمر الذى يسهل على أبناء الجالية الأردنية المتواجدين فى الخارج تلقى حوالات مالية من ذويهم.

وعممت السفارة، بياناً صادراً عن البنك المركزى الأردنى يعلن فيه عن توفر خدمة إرسال الحوالات الخارجية إلكترونيا، من خلال تطبيق "اى فواتيركم" والبنوك.

وأعلن البنك المركزى الأردنى، عن هذه الآلية فى سبيل التسهيل على الطلبة والمغتربين الأردنيين فى مختلف دول العالم، لتلقى تحويلات مالية، خصوصا فى هذه الظروف التى دفعت لتعطيل الحياة العامة فى العديد من دول العالم، وتطبيق مختلف الدول إجراءات للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).