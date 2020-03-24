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الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:42 م
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السعودية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى المملكة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:50 م
السعودية تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا فى المملكة كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، إن المملكة سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا فيها وهي لمقيم أفغاني يبلغ من العمر 51 عاما. وأضاف أن صحة الرجل الأفغاني كانت قد تدهورت سريعا بعد نقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات في المدينة المنورة وأنه فارق الحياة مساء أمس الاثنين.

وكانت قد وصلت إلى مطار عدن الدولي طائرة النقل التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية التي تحمل على متنها إمدادات طبية تتعلق بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).

تأتي هذه الخطوة بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية الدولية في داخل اليمن وتقديم التسهيلات كافة لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق حملة النظافة والاصحاح البيئي فى العاصمة المؤقتة عدن  باستخدام أحدث المعدات والآليات؛ لإزاحة المخلفات المتكدسة والتي تصل إلى 3 آلاف متر مكعب من المخلفات.

 

 


السعودية

كورونا

وزارة الصحة السعودية

فيروس كورونا

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