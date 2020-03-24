اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:22 ص
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الزراعة تعلن عن تسهيلات جديدة لموافقات تراخيص تشغيل الإنتاج الحيوانى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:00 ص
الزراعة تعلن عن تسهيلات جديدة لموافقات تراخيص تشغيل الإنتاج الحيوانى دواجن
كتب عز النوبى

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واصل قطاع  الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، التوسع فى موافقات تراخيص المشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والعلفى، من خلال حزمة تسهيلات بالوزارة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها فى الأسواق، ودعما لصغار المربيين والمشروعات الصغيرة.

وناشد قطاع الثروة الحيوانية، كافة المربيين الراغبين فى الحصول على تراخيص تشغيل مشروعاتهم فى المحافظات المختلفة، بسرعة التوجه إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى أقرب مديرية أو إدارة زراعية، أو الجمعية التابع لها، للسير فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص التشغيل.

وقال تقرير  الثروة الحيوانية، إنه يتم التنسيق  دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، مناشدة، بسرعة التقدم إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت فى أحقية الطلبات الواردة، لافتا إلى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.

وكشف تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل منها التوجه إلى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة ادارة الانتاج الحيوانى، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لأجراء المعاينة على ارض الواقع، مشير إلى أن اللجنة الفنية المشكلة من الانتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموفاه قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.

وتابع  التقرير، أن اللجنة تقوم باستيفاء البيانات طبقا للقرارات المنظومة لهذا الشأن، ومدى توافر شروط الامن و الامان الحيوى، وفى حالة اعتماد محضر المعاينة يتم المصروفات الادارية المقررة فى القطاع أو المديرية التالع لها، على أن يتم استلام اصل تراخيص التشغيل خلال 15 يوم على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب أن لم يكن هناك مانع قانونى أو إدارى.


مزارع الدواجن

الإنتاج الحيوانى

تراخيص مزارع

اخبار اليوم

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