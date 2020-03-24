الزراعة: البنك المركزى يوافق على تأجيل أقساط المزارعين 6 أشهر بسب كورونا

كتب عز النوبى

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، موافقة طارق عامر محافظ البنك المركزى، على تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزارعيين والمربيين لمدة 6 أشهر والاستفادة من المبادرة التى طرحها البنك لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف وزير الزراعة، أن ذلك يأتى فى إطار التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى لدعم المزراعيين والمربيين نظرا للظروف التى تشهدها البلاد حاليا بسبب ظهور فيروس كورونا، وتأتى كل هذه الإجراءات فى إطار جهود الدولة لتدعيم الفئات التى تأثرت بالظروف الحالية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحث مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بديوان عام وزارة الزراعة حل المشكلات المتراكمة للمراسي السياحية وسرعة إنهاء إجراءات تراخيصها، كما ناقش الوزيران اعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من أجل مساعدتهم على سرعة استعادة أنشطتهم.

ووجه وزير الزراعة، القطاعات المعنية بالوزارة بالإسراع في تسهيل إجراءات التراخيص ومراجعة الرسوم المقررة، مشيرا إلى أنه يجب تقديم كل الدعم للسياحة الذي تأثرت بانتشار فيروس كورونا وتخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم ، ومراعاة العاملين به حتى يستعيد عافيته سريعا بعد انتهاء الأزمة الحالية.

من جانبه قال وزير السياحة والأثار، إن المنشآت السياحية تضررت من الأزمة الحالية، وأثرت على العاملين فيها وأن الحكومة تعمل حاليا علي الدراسة السريعة والفورية لتقديم الدعم لكافة قطاعات الدولة المتضررة ومنها قطاع السياحة، حضر الاجتماع بعض قيادات الوزارتين.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري في المحافظات تطهير المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا، بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.