الرى: إرجاء تحصيل رسوم التراخيص للمراكب النيلية خلال فترة تباطؤ النشاط السياحى

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار بحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين ورئيس اتحاد الغرف السياحية، لمناقشة إجراءات التراخيص الخاص بالمراكب والمطاعم السياحية تيسيرا وتسهيلا على العاملين بمجال السياحة وتنشيط الحركة السياحية.



وأوضح العنانى أن هذا الاجتماع يأتى فى ضوء قرارات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لتسهيل الإجراءات وضمان السلامة والحفاظ على مستحقات الدولة وتم التوجيه باستمرار التنسيق بين القطاعات المعنيه بالوزارتين للتيسير على أصحاب المراكب والعائمات النيلية وتوفقنين الأوضاع بما يحقق الصالح العام.



وقد تم الاتفاق على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص خلال فترة تباطؤ النشاط السياحى خلال هذه الفترة فى ضوء مواجهه الدولة لأزمة الكورونا.



واستعرض عبد العاطى مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى تطوير متحف النيل بأسوان وتحويله الى مركز ثقافى إفريقى طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتم الاتفاق على دراسة إدراجه على خريطه البرامج السياحية وكذلك تنظيم رحلات نهرية لمتحف علوم المياة وحدائق الرى بالقناطر فى ضوء ما تم إنجازه من تأهيل وتطوير لها وكذلك التنسيق مع الشركات والمطاعم السياحية لوضع خطه ترويج لها.



الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بالتواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التي تمثل حضارة وثقافة هذه الدول لعرضها بالمركز الثقافي بأسوان كنواة لصرح ثقافي كبير، وقد لاقت دعوة الوزارة قبولاً لدى حكومات بعض الدول الإفريقية ومنها حكومات دول السودان، جنوب السودان واوغندا، موزنبيق، ليسوتو، الكاميرون، المغرب، ومؤخراً دولة إثيوبيا، حيث قامت حكومات هذه الدول بإهداء وزارة الموارد المائية والري بعض الهدايا والتذكارات والمقتنيات الثقافية والمنحوتات واللوحات الفنية، وقد تم وضع مقتنيات هذه الدول بعدد من فتارين العرض التي تم تجهيزها بالمركز.