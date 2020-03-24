الرئيس اللبنانى يتواصل مع أطباء مستشفى رفيق الحريرى بتقنية الفيديو

كتب خالد إبراهيم

تواصل الرئيس اللبنانى ميشال عون بمستشفى رفيق الحريري الجامعي، وأكد أن الدولة ستبذل جهدها لتحقيق مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية.

وقال عون عبر الحساب الرسمى له على "انستجرام"، تعلقا على صورة نشرها وهو يتواصل مع المستشفى من خلال "سكايب"، "الرئيس عون اتصل بالفيديو عبر "سكايب" بمستشفى رفيق الحريري الجامعي: سنبذل كل جهد ممكن لتحقيق مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية، ونقوم بكل الاتصالات الممكنة مع الدول من اجل تأمين المساعدات المادية واللوجستية"

وأكد عون، أن الطاقم الطبى فى لبنان، من أطباء ومسعفين ومتطوعى الصليب الأحمر اللبناني، يمثلون مصدر الطمأنينة حاليا فى البلاد، مشيدا بجهودهم وما يضطلعون به من عمل من أجل الانتصار على فيروس كورونا وتأمين سلامة اللبنانيين وصحتهم، جاء ذلك خلال اتصالين بالفيديو أجراهما الرئيس اللبنانى عبر تطبيق (سكايب) بأطباء مستشفى رفيق الحريرى الجامعى (المركز الطبى المعتمد للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى لبنان) وغرفة العمليات فى الصليب الأحمر اللبناني، للوقوف على مستوى الجاهزية لمكافحة الوباء.



ميشال عون

وأشار عون إلى أن القطاع الطبى اللبنانى يبذل جهودا مقدسة، حيث يخاطر الأطباء بحياتهم، فى وقت هناك قلة فقط من الناس يعرضون أنفسهم للخطر من أجل الآخرين.

وقال: "جميع اللبنانيين يقدرون العمل الذى يقوم به الأطباء والممرضون والمتطوعون فى المجال الصحي، ولبنان كله يتطلع إليكم وهو بحاجة لكم، فأنتم القادرون على إزاحة بعض القلق عن صدر اللبنانيين.

وأضاف: هناك أشخاص أعزاء قد نفقدهم بسبب هذا الوباء الذى ضرب العالم، والحمد لله على وجودكم الذى سمح بعدم خسارتنا لأعداد كبيرة من المرضى".