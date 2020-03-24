اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يرسل اقتراحًا للأمم المتحدة لبحث أزمة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:43 م
الرئيس الفلسطينى يرسل اقتراحًا للأمم المتحدة لبحث أزمة كورونا الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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أرسل الرئيس الفلسطينى محمود عباس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اقترح فيها تطوير آلية دولية منسقة من خبراء فى مختلف الحقول لبحث أزمة فيروس "كوفيد 19" (كورونا) وتداعياتها.
 
وقال الرئيس فى الرسالة حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن التداعيات الإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، وحتى السياسية للأزمة ستكون كبيرة جدا، وقد تنتج أزمة أخرى، تلى أو ترافق الأزمة الصحية، ليست أقل صعوبة وخطورة مما يواجهه العالم الآن.
 
وأكد عباس فى رسالته أن البدء بجهد دولي، على نحو مؤسسي، وتشكيل لجنة تدرس آلية توزيع عبء المواجهة بأبعادها الصحية والاقتصادية، أمر مهم جدا لمستقبل الإنسانية والبشرية، ولتجنيب المجتمعات الأخطار والتداعيات المستقبلية لهذه اللحظة غير المسبوقة.
 
و كان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60، فيما تماثلت 16 منها للشفاء.
 
وأضاف ملحم -فى مؤتمر صحفى أورته وكالة أنباء فلسطين "وفا"، اليوم الثلاثاء، أن الحالة الجديدة هى لسيدة فى أربعينية العمر، ولم تخالط أحدا، وهى الآن قيد الحجر الصحى.
 
وأشار ملحم، إلى أن الطواقم الطبية أخذت عينة من مواطن من كفر عقب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا، وهو من المخالطين، ولم تظهر نتيجة الفحص حتى اللحظة.
 

 


فلسطين

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فيروس كورونا

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