كتب هيثم سلامة

زار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مستشفى للمرضى المشتبه فى إصابتهم بالفيروس "كورونا" التى تقع فة قرية كومموناركا فى منطقة موسكو، فى الوقت الذى بلغ عدد الإصابات 495 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووجه الرئيس الروسى بوتين الشكر إلى طاقم الأطباء، قائلاً:" أود أن أشكر جميع الأطباء الذين يعملون الآن في أفضل تقاليد الطب الوطني الروسي، في مساعدة الناس".

تفقد رئيس روسيا #فلاديميرـبوتين المستشفى للمرضى المشتبه في إصابتهم بالفيروس "#كورونا" في قرية كومموناركا في منطقة #موسكو.🇷🇺

💬 أود أن أشكر جميع الأطباء الذين يعملون الآن في أفضل تقاليد الطب الوطني الروسي ، في مساعدة الناس. pic.twitter.com/uhQr4kKLAw — 🇷🇺 روسيا بالعربية (@Russia_AR) March 24, 2020

وذكرت وكالة سبوتنيك عبر موقعها، أن الرئيس الروسى ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عمدة موسكو يرجي سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" في روسيا.





يشار إلى أن رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أعلنت أمس الاثنين، أن عمل الوكالة على تطوير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مر مرحلته الأولى.





وفيما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا على أكثر من 165 ألف شخص، ولا يزال أكثر من 72 ألف شخص تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.





يشار إلى أن أعلن مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي اليوم الثلاثاء، إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.



