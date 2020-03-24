الرئيس الجزائري يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره التونسي

كتب كامل كامل

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التونسي قيس سعيد.



وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الوضع الصحي في كلا البلدين على ضوء الإجراءات المتّخذة فيهما لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا فيروس, بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات الجزائرية قررت منعت التجمعات لأكثر من شخصين فى كل ولايات البلاد، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلنت السلطات الجزائرية، الاثنين، فرض الحجر الصحي الكامل على ولاية البليدة لمدة 10 أيام مع إمكانية تمديده وتفعيل حظر التجوال.

وقالت صحيفة النهار الجزائرية إن القرار يشمل إقليم العاصمة وكل الولايات التي شهدت حالات، ويكون الحجر صحي بداية من الساعة السابعة مساء الى السابعة صباحا.

أكدت الصحيفة أن حظر التجوال سيتم تفعيله من السابعة مساء إلى اغاية السابعة صباحا، ووضع ولاية البليدة تحت العزل الكامل لمدة 10 أيام..