اليوم السابع
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الذهب العالمى يرتفع بفضل إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطى الامريكى

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:41 ص
الذهب العالمى يرتفع بفضل إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطى الامريكى الذهب العالمى
رويترز

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ارتفع الذهب العالمى 2% اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
 
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3% إلى 1572.45 دولار للأوقية، وزاد المعدن النفيس 3.7 % أمس الاثنين مسجلا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.
 
وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار.
 
وأعلن البنك المركزي الأمريكي أمس الاثنين مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.
 
وفشلت هذه الإجراءات في دفع بورصة وول ستريت للصعود أمس ولكنها كانت كافية لتقود تعافيا للأسهم في آسيا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 % إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2 %إلى 13.67 دولار.

الذهب العالمى

البنك المركزي الأمريكي

فيروس كورونا

الذهب

بورصة وول ستريت

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