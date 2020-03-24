الدوحة فى قبضة كورونا.. مغردون: أرواحنا أصبحت لا تهم تميم والحكومة القطرية

كتب محمد رضا

الدوحة فى قبضة كورونا، هاشتاج ظهر بين الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والذى عبر من خلال مغردون عرب وقطريون عن سوء الأوضاع الصحية فى قطر، وإهمال الحكومة القطرية والأمير تميم، لاتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لحفظ حياة الشعب القطرى فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أصاب وقتل مئات الأشخاص فى قطر.









وشاركت مريم خليفة، التى وضعت علم قطر فى خانة صورة حسابها الشخصى، عبر الهاشتاج، بقولها: "أرواحنا أصبحت لا تهم الحكومة القطرية حيث إنها لا تقوم باحتواء الفيروس كما ينبغى"، وقال عطوان تركى: "التخاذل والإعمار سبب فى تفشى كورونا فى قطر.. والحكام وتميم لا يهتمون بذلك"، وأضاف آخر: "كل القطريين فى خطر كورونا بسبب إهمال الحكام".





وقالت سناء تامر: "تميم ترك شعبه فى مواجهة فيروس كورونا بمفرده دون أخذ والاحتياطات الأزمة للوقاية من هذا الوباء"، وقالت تقوى أحمد "الشعب القطرى لم يسلم من أفعال تميم الإرهابية التى يمارسها عبر إهماله فى المنظومة الصحية"، كما شاركت نجيم إدريس، وقالت "تميم العار.. تميم الجبان ترك شعبه يواجه خطر هذا الوباء الفتاك".





















ويشار إلى أنه فى أول حالة وفاة بفيروس كورونا تم الإبلاغ عنها فى شرق الهند، توفى شخص، عائد من قطر، فى مقاطعة بيهار، حسبما أفادت جريدة "هندستان تايمز"، الأحد الماضى، والشخص الذى مات هو شاب فى الثامنة والثلاثين من العمر، مما يجعل هذه القضية أكثر أهمية لأنه ليس من كبار السن، فيما كانت آخر الإحصائيات المعلنة عن الإصابات فى قطر، يوم السبت الماضى، تشير إلى تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالى الحالات 481 حالة حتى السبت.











