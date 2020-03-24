الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

تقرير خاص

في ظل الازمة التي يمر بها العالم بأكملة ومصر على وجه الخصوص، من انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات تماماً خوفاً من العدوى، ظهرت اهمية المتابعة اون لاين مع طبيب متخصص من البيت دون الحاجة الي الذهاب له في العيادة.

هذا ما اكدت عليه الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي مميزات التخسيس أون لاين في الوقت الحالي.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ "اليوم السابع" إن الآن أصبح المريض لا يحتاج للذهاب للطبيب في عيادته فأصبح هناك تقنية حديثة تسمى "التخسيس اون لاين" وعلى الرغم أنها غريبة على المجتمعات العربية لكنها ليست غريبة على المجتمعات الغربية، فالتخسيس اون لاين منتشر في امريكا ولقد اتبعت طريقة دكتور "أوز" الشهيرة، و دعونا نتفق على شيء في غاية الاهمية من منا ذهب الي دكتور التغذية في العيادة وقام بالكشف عليه بالسماعة، طريقة اي دكتور تغذية تعتمد على مجموعة من المعلومات المدونة، مكتوبة او مسموعة، فالمريض عبارة عن مجموعة معلومات سواء قام المريض بإخبارها لطبيب التغذية بنفسه او ارسالها له عن طريق السوشيال ميديا، لذلك فانا اقوم بالتعرف على المريض من خلال الطول والوزن والعمر، وذلك لان كل كورس علاجي يتناسب مع فئة عمرية محددة، فلكل فئة عمرية وكل حالة صحية كيفية التعامل معها، فالتخسيس اون لاين ما هو الا التعرف على مجموعة من المعلومات التي يرسلها لي مريض السمنة وبناءاً على هذه المعلومات استطيع تشخيص حالة المريض، ثم بعد التشخيص اقدم له كورس من الادوية العلاجية المخصصة لهذه الحالة، واخيرا المتابعة مع المريض للوصول الي افضل النتائج.

وأشارت إلي أنها تقوم بداية بالتعرف على الطول والوزن والعمر، ثم التعرف عن ما اذا كان المريض يعاني من مشاكل صحية ام لا او يخضع لعلاج يومي، ام يعاني من ضغط او سكر او امراض القلب، ايضا اقوم بالتعرف على منطقة تجمع الدهون، هل على سبيل المثال مريض سكر او يعاني من اي خلايا دهنية في البطن، ففي هذه الحالة يكون التعامل مختلف، فالمادة الفعالة التي ارشحها لمريض السكر ليست هي المادة الفعالة المرشحة للشخص العادي، ايضا اقوم بالتعرف على شهية المريض عن ما اذا كان شهيته مفتوحة او متوسطة او لا يتناول طعاماً كثيرا ورغم ذلك يزيد في الوزن، ايضا التعرف على اسلوبه وعاداته في تناول للطعام ، ام يتناول الحلوى كثيراً.



5 مميزات للتخسيس اون لاين

وأكدت الدكتورة دعاء سهيل إن المريض يمكنه المتابعة مع الفريق التابع لها المكون جميعه من مجموعة من أطباء ومتخصصين التغذية، عن طريق صفحتها على الفيس بوك ثم بعد ذلك المتابعة مع أحد أعضاء الفريق هاتفياً أو عن طريق الواتس أب.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/



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