اليوم السابع
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الداخلية تضبط الآف المستلزمات الطبية احتكرها تجار

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:18 م
الداخلية تضبط الآف المستلزمات الطبية احتكرها تجار كمامات طبية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1140) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها ضبط مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب شرق (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه تداول كمية قدرها (6,980) طن سلع غذائية مختلفة الأنواع وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

      وتمكنت الجهود من ضبط مالك مخزن تابع لمحل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه تداول كمية قدرها (5,280) طن سلع غذائية "سكر"  وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

وأسفرت الجهود عن ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لحجبه تداول كمية قدرها (2,400) طن سلع غذائية "سكر – دقيق - مكرونة"  معبأة داخل عبوات وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، فضلاً عن ضبط مالك محل للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن تداول (15000) قطعة مستلزمات طبية "جاونتى طبى، ماسك" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق .

      

وتمكنت الحملات من ضبط مالك محل للمستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن تداول (2700) عبوة وقطعة مستلزمات طبية "جاونتى طبى، ماسك" وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

       ونجحت الجهود في ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأدوية البشرية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (84000) قرص أدوية خاصة بعلاج "الربو – الشعب الهوائية" غير صالحة للإستهلاك الادمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته كمية قدرها (4,807) طن مطهرات ومنظفات صناعية مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر .

 


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