الخشت: الانتهاء من الهيكل الخرسانى للمرحلة الأولى من مشروع الفرع الدولى

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة، لعرض التصور الخاص بتمويل واستكمال مشروع الفرع الدولي بجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد محمود يوسف مستشار رئيس جامعة القاهرة والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع الفرع الدولى للجامعة موضحًا انتهاء الهيكل الخرسانى للمرحلة الأولى من المشروع، وتم اختيار وإعداد البرامج الأكاديمية التخصصية التى تدرس بالجامعة، كما تم الانتهاء من الهيكل الإدارى، مضيفًا أن جميع تكاليف المشروع تحملتها جامعة القاهرة حتى الآن، وأن الجامعة تحتاج إلى دعم مالى لاستكمال المشروع، مؤكدًا أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة يعتبر أول جامعة برامج متخصصة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الفرع الدولى سيكون السبيل أمام الجامعة للتحول إلى جامعات الجيل الثالث من خلال الانتقال بمنظومة التعليم العالى فى الجامعة نحو العالمية من خلال برامج اكاديمية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا والدراسات المهنية بالشراكة مع جامعات دولية ذات ترتيب مرموق فى تخصصاتها.

وأكد الدكتور الخشت، أن الفرع الدولى الجديد لجامعة القاهرة سينطلق موظفًا لمدخل تعليمي يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة ويعمل على تأهيل كل من الطلاب والأكاديميين والاداريين للمشاركة الايجابية في بيئة عالمية تفاعلية لتقديم خدمة تعليمية تتيح للدارسين الانخراط الفاعل في العلم والتصدي للمشكلات المحلية والقضايا العالمية عن طريق تقديم برامج تدعم قيم الابتكار والابداع، والجودة، والتعاون، والثقة والمساءلة، والمسئولية الاجتماعية، والتعلم المستمر، والمرونة وتمكين الشباب والتنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الخريجين الحاصلين على شهادات علمية عليا هم من اكثر الخريجين بطالة، لذلك يتم العمل الآن بنظام البرامج المشتركة بين الكليات، لافتة إلى أن العالم كله الآن يتجه للعمل بنظام البرامج، وليس بنظام الكليات.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها حصر شامل لكل التخصصات المطلوبة بالوزارات، وسيتم التنسيق مع الجامعة لمراعاة هذه التخصصات عند اختيار البرامج التخصصية التي ستدرس بالجامعة وفقًا لمتطلبات سوق العمل المصرى، واحتياجات الدولة، لافتة إلى أن التخصصات المطلوبة خلال المرحلة الحالية منها تخصصات جديدة لم تدرس بالجامعات من قبل، مع ضرورة الاهتمام بالبرامج الخاصة بالمجال التكنولوجي، والتنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى إمكانية الاستفادة من جمعية خريجي جامعة القاهرة للمساهمة في دعم إنشاء الجامعة الدولية عن طريق تقديم تبرعات رمزية، لافتة إلى اهتمام وزارة التخطيط بعملية دمج الشباب في تطوير منظومة التخطيط، والدور الحيوي الذي لعبه الشباب في صياغة وتحديث رؤية مصر 2030.

وأوضحت، أن الوزارة تعمل حاليًا على الاستعانة بسفراء من الشباب بكل الجامعات للتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتوعية بأهدافها، وستكون جامعة القاهرة أول الجامعات التي يطبق بها هذا المقترح.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقع منذ أسابيع، مع الشركة المنفذة للمشروع، عقد تشطيبات المرحلة الأولى للفرع الدولي للجامعة، الذي تم وضع حجر الأساس له فى 29 أبريل 2018، ويضم الفرع مجموعة من البرامج الأكاديمية الجديدة الجاهزة للاطلاق والعمل فور الانتهاء من المرحلة الأولى لانشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة وتتضمن برامج العلوم المالية والادارية، والعلوم السياسية والاقتصاد، وعلوم القانون، وعلوم الأرض، والفيزياء المتقدمة، والعلوم الهندسية، والعلوم البيولوجية، والعلوم الانسانية، وبرامج متنوعة أخرى، تضم حوالى 30 برنامجا بالتعاون مع جامعات لها مكانتها وتصنيفها على المستوى الدولى ومنظمات ومؤسسات دولية.