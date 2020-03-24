الحوثيون يمنعون سفينة للأمم المتحدة من مغادرة الحديدة اليمنية

رويترز

قالت الحكومة ومصدر مطلع، إن قوات تابعة لجماعة الحوثى الإرهابية، منعت اليوم الثلاثاء، سفينة تجارية تابعة للأمم المتحدة تقل ممثلين عن الحكومة اليمنية، من مغادرة ميناء الحديدة، وقالت وكالة أنباء سبأ الحكومية إن قوات الحوثى منعت السفينة من المغادرة للمرة الثانية.

وكان من المقرر أن تبحر السفينة، صباح الثلاثاء، إلى ميناء المخا الذى تسيطر عليه الحكومة لإنزال ممثلى الحكومة الذين علّقوا قبل أسبوعين مشاركتهم فى فريق تفاوض مشترك بوساطة الأمم المتحدة حول هدنة وإعادة نشر القوات من مدينة الحديدة الساحلية المتنازع عليها.

وتعقد الأمم المتحدة، اجتماعات بين الأطراف المتحاربة على متن السفينة منذ شهور.

ولم يرد مسؤولو الحوثى، على طلب للتعليق ولم يتسن الاتصال بالأمم المتحدة حتى الآن للتعليق.

واليمن غارق فى صراع منذ أن أطاحت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، بالحكومة من صنعاء فى أواخر عام 2014.

وتدخل تحالف عسكرى بقيادة السعودية، خصم إيران اللدود، فى محاولة لإعادة الحكومة إلى السلطة لكن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على معظم المراكز الحضرية الكبرى.

ولم يبلغ اليمن عن أى حالات إصابة بفيروس كورونا، ولكن تم تنفيذ إجراءات الفحص والإغلاق فى المطارات والموانئ التى يسيطر عليها طرفا النزاع.

وقالت سلطات الحوثى الأسبوع الماضى إنها أغلقت الحدود البرية مع الأراضى اليمنية التى تسيطر عليها الحكومة، باستثناء حركة البضائع.