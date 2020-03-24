اليوم السابع
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خالد صلاح
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الحكومة النمساوية تخصص 100 مليون يورو لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:42 م
الحكومة النمساوية تخصص 100 مليون يورو لمكافحة كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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قررت الحكومة النمساوية، اليوم الثلاثاء، تخصيص 100 مليون يورو لتقديم رعاية أكثر لمصابى فيروس كورونا بعد ارتفاع أعدادهم بوتيرة سريعة، حيث وصلت أعداد المصابين مساء اليوم إلى 5182 إصابة بالفيروس و28 حالة وفاة، وطالب المستشار النمساوى سيباستيان كورتس - فى تصريحات - المواطنين بأن يثابروا ويتحملوا ضغوط الوضع الراهن بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الأعداد قد تتفاقم بحلول عيد القيامة، مؤكدا أن "الحياة لن تعود كما كانت بين عشية وضحاها".
 
من جانبه، قال وزير الصحة النمساوى رودولف أنشوبير - فى تصريح اليوم - أنه يأمل فى إجراء اختبارات سريعة للكشف عن مدى انتشار المرض، متوقعا الوصول إلى كفاءة الاختبارات السريعة بنهاية هذا الأسبوع.
 
من ناحيته، قال يوهانس كوبف مدير مكتب العمل النمساوى، أنه منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا فقد 138 ألف شخص وظائفهم.
 
وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس، قد أعلن فى وقت سابق، إن بلاده تحتاج إلى إجراء 15 ألف فحص يوميا لملاحقة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأضاف كورتس - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن "الهدف الأهم لنا فى هذه المرحلة زيادة الفحوصات الطبية بالإضافة إلى تقليل الاتصالات الاجتماعية"، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة للحجر الصحى المنزلى، ومنع التواجد فى الشوارع إلا لأهم الأسباب مع التوسع فى فرض الغرامات لضمان تحقيق أعلى مستوى من التزام المواطنين.
 
 

النمسا

الحكومه النمساويه

كورونا

فيروس كورونا

الصحه النمساويه

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