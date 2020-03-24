الحكومة السورية تفرض حظر التجوال من السادسة مساءً للتصدي لفيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء فرض حظر تجول ليلى من السادسة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم للتصدى لفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سى أن ان الإخبارية الأمريكية، وكان المبعوث الأممى إلى سوريا طالب بوقف كامل وفورى لإطلاق النار فى عموم البلاد لتسهيل الجهود الخارجية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، حذر المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون، من "خطر تصعيد وشيك" شمال غربى سوريا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا، وقال بيدرسون خلال اجتماع شهرى لمجلس الأمن حول سوريا، قائلا "لا يمكننى الحديث عن أى تقدم لوضع حد لأعمال العنف فى الشمال الغربى، أو لأحياء العملية السياسية".

وأشار إلى أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى أى اتفاق، رغم محادثات مكثفة بينهما، معتبرا أن تصريحاتهما الأخيرة "توحى بخطر تصعيد وشيك.